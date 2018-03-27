Чешские депутаты обвинили Земана в госизмене

Обвинения выдвинуты из-за позиции главы государства по возможному чешскому происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля в Великобритании. Как сообщает Novinky, депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова во вторник,27 марта заявила, что уверена - президент совершил государственную измену.

Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии. В данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента.

В свою очередь глава движения в парламенте STAN Петр Газдик присоединился к обвинениям против Земана, напомнив, что компетентный министр не подтвердил чешское происхождение нервно-паралитического вещества, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра. Это уже на грани государственной измены, - заявил Газдик.

Председатель движения STAN Ян Фарский также отметил, что его партия обсудит возможность конституционной жалобы на Земана. По его мнению, Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого является и Чехия, поэтому дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан присоединился к этой дезинформационной кампании, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частности страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 25 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 141 россиянина.