22:59 27.03.2018 | Политика | Новости
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Болгария отозвала своего посла в России для консультаций

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во вторник, 27 марта, распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации.

Болгария отозвала своего посла в России для консультаций

Посол вызывается для проведения консультаций. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Болгарии, премьер-министр провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в Российской Федерации Бойко Коцевым.

Борисов обсудил с ним сценарий и его реакцию в России, Европейском союзе и международном сообществе. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для проведения консультаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы во вторник, 27 марта, сообщило о своем решении выслать из страны трех российских дипломатов. Соответствующее решение было принято в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля.


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