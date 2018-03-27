Болгария отозвала своего посла в России для консультаций

Посол вызывается для проведения консультаций. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Болгарии, премьер-министр провел телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в Российской Федерации Бойко Коцевым.

Борисов обсудил с ним сценарий и его реакцию в России, Европейском союзе и международном сообществе. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для проведения консультаций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы во вторник, 27 марта, сообщило о своем решении выслать из страны трех российских дипломатов. Соответствующее решение было принято в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля.