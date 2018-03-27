13:15 27.03.2018 | Политика | Новости
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Австралия допускает бойкот ЧМ по футболу в России

Министр иностранных дел Австралийского Союза Джули Бишоп заявила о том, что есть вероятность бойкота Австралии во время прохождения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации. Об этом сообщает Goal.

Австралия допускает бойкот ЧМ по футболу в России

Как заверяет Бишоп, есть целый ряд возможного развития ситуации, который можно было бы воплотить в жизнь. Бойкот чемпионата мира является одним из возможных вариантов деятельности, который можно применить в дальнейшем по этому вопросу.

По сообщению министра, Австралия все время контактирует  с Великобританией насчет того, будут ли приняты соответственные меры в ответ на применение химического нервно-паралитического оружия в Солсбери.

Она отметила, что санкции разумеется оказывают влияние, когда они осуществляются коллективно, и поэтому руководство Австралии продолжит поддерживать связь с министерством иностранных дел Великобритании и другими союзниками и партнерами по этому вопросу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", житель Австралии 99-летний Джордж Коронс установил мировой рекорд в заплыве на дистанции в 50 метров.


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