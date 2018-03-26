Венгрия также завила, что высылает российского дипломата

Соответствующее решение было принято в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. Как сказано в сообщении венгерского внешнеполитического ведомства, опубликованном в понедельник, 26 марта, основываясь на том, что обсуждалось на встрече Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также занимался разведывательной деятельностью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Дональд Туск сообщил о том, что российских дипломатов выдворяют 14 стран ЕС. Он не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, но, как сообщалось, в их числе - Германия, Польша, Нидерланды, Дания, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия и Румыния.

О выдворении 13 российских дипломатов сообщил и президент Украины Петр Порошенко.