В Турции успешно провели испытания баллистических ракет

Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности, были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности в Стамбуле. Как сообщает государственное агентство Anadolu, тестовые запуски ракет были проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

При этом согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.

Напомним, Gцkdoğan, это ракета малого и среднего радиуса действия. Ракеты Bozdoğan способны поражать цели на больших расстояниях.

Как сообщал УРА-Информ, запуск ракеты-носителя Epsilon в Японии прошел успешно. Она оснащена спутником ASNARO-2 предназначенным для наблюдения за поверхностью Земли. Это уже третий пуск ракеты-носителя Epsilon в Японии. Предыдущий запуск проводился в 2016 году.