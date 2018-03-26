Песков прокомментировал вероятную высылку российских послов из США

Как комментирует Песков, руководство страны не привыкло ориентироваться на сообщения средств массовой инфоормации.

Он добавил, что несмотря на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений из Вашингтона Российская Федерация до сих пор не слышала и не видела.

Также Песков добавил, что в случае предполагаемой высылке российских дипломатов, власть будет руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ.

По его заявлению, в таких случаях российская сторона руководствуется принципом взаимности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российских послов одновременно в четырех европейских государствах вызвали в министерство иностранных дел.