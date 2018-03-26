15:50 26.03.2018 | Политика | Новости
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Песков прокомментировал вероятную высылку российских послов из США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных заявлений Соединенных Штатов Америки о намерении выслать российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

Песков прокомментировал вероятную высылку российских послов из США

Как комментирует Песков, руководство страны не привыкло ориентироваться на сообщения средств массовой инфоормации.

Он добавил, что несмотря на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений из Вашингтона Российская Федерация до сих пор не слышала и не видела.

Также Песков добавил, что в случае предполагаемой высылке российских дипломатов, власть будет руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ.

По его заявлению, в таких случаях российская сторона руководствуется принципом взаимности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российских послов одновременно в четырех европейских государствах вызвали в министерство иностранных дел.


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