В Каталонии в результате столкновений пострадали около ста человек - ФОТО, ВИДЕО

Самые многочисленные акции проходят около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.

В Барселоне протестующие забрасывали правоохранителей дымовыми шашками, бутылками и банками и выкрикивали "предатели". В ответ полиция применила резиновые дубинки. Митингующие также перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

По последним данным в результате столкновений с полицией 98 человек получили ранения. Большинство из них получили травмы легкой степени тяжести. На данный момент медики оказывают им помощь.

Как сказано в сообщении каталонской медицинской службы в Twitter, только в Барселоне пострадали 90 человек. У всех травмы второстепенного характера. При этом 22 из пострадавших сотрудники правоохранительных органов. Семь человек травмированы в Льейде и один в - Таррагоне, – говорится.

Как сообщают испанские СМИ, в результате столкновений задержаны по меньшей мере три человека.

Напомним, 25 марта немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в Барселоне вспыхнули беспорядки после задержания бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.