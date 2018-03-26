В четырех странах ЕС послов России вызвали в МИД

Посол в Польше вызван в МИД к 13:00 по моковскому времени, о чем сообщил пресс-секретарь посольства Владимир Александров.

Также российские послы в Латвии, Литве и Эстонии вызваны во внешнеполитические ведомства данных стран.

В Латвии посол Евгений Лукьянов вызван к 15:00 по моковскому времени, посол в Эстонии Александр Петров вызван на тот же час. Помимо них, в местный МИД вызван и посол в Литве Александр Удальцов.

Ранее сообщалось, что 20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

Как известно, согласно с данными CNN, среди страны, готовых к выдворению российских дипломатов Германия, Франция, Дания, Латвия, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия. Прогонзировалось, что высылка начнеться с понедельника, 26 марта.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты с рук ипломатических представителей Чили, Гватемалы и Мавритании.