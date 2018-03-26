Украинские нацгвардейцы в понедельник отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня утром президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили военнослужащих Национальной гвардии и поблагодарили их за работу.

В частности, глава государства на своей странице социальной сети выложил видеоролик, посвященный нацгвардейцам. В конце сюжета он поздравил военных с Днем Национальной гвардии Украины.

В свою очередь Гройсман в своем поздравлении поблагодарил защитников Украины за обеспечение спокойствия украинцев.

Поздравляю с днем Национальной гвардии Украины! Спасибо защитникам за оборону государства и обеспечения покоя украинцев, - написал он на своей странице в социальной сети.

Турчинов также поздравил нацгвардейцев с профессиональным праздником, отметив мужество и героизм, которое военнослужащие четыре года противостоят врагу на востоке страны.

Вечная слава нацгвардейцам, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины, за наше свободное европейское будущее. Желаю вам, настоящим рыцарям-героям Украины, чтобы каждый день вашей службы был подтверждением лозунга: "Там где Национальная гвардия - там всегда победа", - цитируется поздравление Турчинова пресс-служба СНБО Украины обнародованном в понедельник утром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко подписал Указ, которым устанавливается День Национальной гвардии Украины и будет отмечаться ежегодно 26 марта в марте 2015 года.

Такое решение президент принял, учитывая "значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка".