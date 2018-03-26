Стало известно, когда состоится заседание комиссии "Украина-НАТО"

Об этом сообщила вице-премьер-министр по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, уже в эту среду, 28 марта, пройдет заседание комиссии "Украина-НАТО", которая состоится на уровне послов стран-членов НАТО в Брюсселе. Во время съезда главы стран смогут максимально представить основные положения национальной программы на 2018 год.

Однако, в начале февраля, невзирая на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе не утвердили дату заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров обороны.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО. Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса - это одна из немногих возможностей за год, во время которой у главы украинского военного ведомства есть возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров.