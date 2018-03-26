20:05 26.03.2018 | Политика | Новости
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США вышлют из страны 60 российских дипломатов

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов.

США вышлют из страны 60 российских дипломатов

США также намерены закрыть консульство России в Сиэтле. Как сообщает в понедельник, 26 марта, The Washington Post, такие действия будут приняты в ответ на отравление бывшего российского сотрудника Главного разведывательно управления Сергея Скрипаля.

Таким образом, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

Правительство Штатов также закрывает российское консульство в Сиэтле, которое, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, стало "ключевым форпостом в разведывательных операциях России".

Российское правительство ужн уведомлено о высылке дипломатов, у них осталось семь дней, чтобы покинуть США, - пояснили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери, связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.


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