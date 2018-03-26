США вышлют из страны 60 российских дипломатов

США также намерены закрыть консульство России в Сиэтле. Как сообщает в понедельник, 26 марта, The Washington Post, такие действия будут приняты в ответ на отравление бывшего российского сотрудника Главного разведывательно управления Сергея Скрипаля.

Таким образом, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

Правительство Штатов также закрывает российское консульство в Сиэтле, которое, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, стало "ключевым форпостом в разведывательных операциях России".

Российское правительство ужн уведомлено о высылке дипломатов, у них осталось семь дней, чтобы покинуть США, - пояснили в администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери, связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.