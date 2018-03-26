Савченко находится в камере, которая не отапливается

Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко в интервью украинским СМИ.

Как отмечается, в данный момент родственницы общаются через адвокатов. Также Вера Саченко призналась, что условия в СИЗО в Украине такие же ужасные, как и в России. В частности, в камерах очень холодно, сыро, темно и грязно.

"Действующая власть превращается в тоталитарный режим, а Глава государства идет по пути российского президента Владимира Путина. Поэтому, она не верит, что суд удовлетворит апелляционную жалоб ее сестры, которую планируют подать адвокаты", - отметила Вера.

При этом она заявила, что их мать в тяжелом состоянии, ведь ее дети - это ее опора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов в Киеве объявила голодовку.