Пучдемон может попросить убежища в Германии

Он намерен подать прошение о получении статуса беженца. Его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев.

Об этом в понедельник утром, 26 марта, ссылаясь на слова представителя управления внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон, сообщает немецкое издание Kieler Nachrichten.

При этом, по его словам, уголовное преследование, в том числе и по европейскому ордеру на арест, имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Но окончательное решение, как отмечает издание, все же принимают генеральная прокуратура и BAMF, - пояснил он.

Напомним, 25 марта немецкая полиция задержала Карлеса Пучдемона на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.

Как сообщал УРА-Информ, в Каталонии продолжаются протесты, которые начались в воскресенье, 25 марта, после ареста бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Самые многочисленные акции проходят около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Льейде и Жироне.