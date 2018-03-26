Президенты ЕС и Турции сегодня обсудят двусторонние отношения

Отмечается, что встреча пройдет в резиденции "Евксиноград" с участием президента Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, болгарского премьера Бойко Борисова и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Предполагается, что стороны обсудят недавние события в Турции, связанные с задержанием граждан стран ЕС, действия Анкары в Восточном Средиземноморье, а также военную операцию в Сирии.

Также во время саммита ЕС европейские лидеры призвали Турцию уважать суверенные права Кипра, а также придерживаться добрососедских отношений со всеми государствами-членами ЕС.

Во время саммита Варне также обсудят, как развивать отношения между ЕС и Турцией на основе взаимного уважения и общих интересов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна категорически не согласна на все иные варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как вступление в ЕС.