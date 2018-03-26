11:42 26.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Полное восстановление дорог произойдет через 3-5 лет, - Гройсман

Дороги в Украине будут восстановлены через три-пять лет, уверен премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщается на сайте правительства.

Полное восстановление дорог произойдет через 3-5 лет, - Гройсман

По его словам, этим вопросом правительство занимается еще с 2016 года, что касается финансирования, то оно увеличилось вдвое. Премьер-министр обещает, что за три – пять лет дороги будут полностью восстановлены. Помимо этого, будут введены гарантии на украинские дороги, сроком на 5-10 лет.

Кроме того, Гройсман добавил, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

За несколько лет полностью будут восстановлены более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, на которые из Дорожного фонда будет выделено 10 млрд грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения.


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