Полное восстановление дорог произойдет через 3-5 лет, - Гройсман

По его словам, этим вопросом правительство занимается еще с 2016 года, что касается финансирования, то оно увеличилось вдвое. Премьер-министр обещает, что за три – пять лет дороги будут полностью восстановлены. Помимо этого, будут введены гарантии на украинские дороги, сроком на 5-10 лет.

Кроме того, Гройсман добавил, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

За несколько лет полностью будут восстановлены более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, на которые из Дорожного фонда будет выделено 10 млрд грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании утвердил государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения.