Литва не сомневается, что РФ будет влиять на выборы в стране

Об этом сообщает издание Delfi.

В обнародованной Департаментом государственной безопасности и военной разведкой традиционной оценке угроз говориться, что российские хакеры постараются повлиять на выборы, которые будут проходить в Литве.

Также в отчете указано, что российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год.

Литовские службы обратили внимание на то, что на результаты выборов в других странах Москва пыталась повлиять, распространяя дезинформацию и пропаганду через СМИ, социальные сети, с помощью кибернетических операций.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтверждает факт вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.