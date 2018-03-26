14:27 26.03.2018 | Политика | Новости
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Литва не сомневается, что РФ будет влиять на выборы в стране

Литовская разведка не исключает вмешательство России на предстоящие в следующем году выборы президента Литвы и использование для этого кибернетические операции.

Литва не сомневается, что РФ будет влиять на выборы в стране

Об этом сообщает издание Delfi.

В обнародованной Департаментом государственной безопасности и военной разведкой традиционной оценке угроз говориться, что российские хакеры постараются повлиять на выборы, которые будут проходить в Литве.

Также в отчете указано, что российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год.

Литовские службы обратили внимание на то, что на результаты выборов в других странах Москва пыталась повлиять, распространяя дезинформацию и пропаганду через СМИ, социальные сети, с помощью кибернетических операций.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтверждает факт вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.


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