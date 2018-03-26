Канцлер Австрии выступает против вхождения Турции в ЕС

Об этом он рассказал в интервью газете Welt

Согласно его словам, Турция всячески нарушает права человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии не выполняться. Поэтому переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены.

К слову такое заявление он сделал накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне.

При этом канцлер добавил, что Турция остается важным стратегическим партнером ЕС, с которым следует сотрудничать в рамках концепции соседства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна категорически не согласна на все иные варианты сотрудничества с Евросоюзом, кроме как вступление в ЕС.