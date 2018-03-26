Из Украины выдворят 13 российских дипломатов

Как сообщает глава государства, в ответ на циничную химическое нападение в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и соответственно со странами Европейского Союза, утвердила решение о высылке с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся.

Он напомнил, что дипломатические отношения с Российской Федерацией фактически заморожены, хотя официально это не утверджено.

По словам Порошенко, Россия в который раз продемонстрировала пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

Как выразился глава государства, на Украину это обрушивается каждый день в оккупированном Крыму и на Донбассе. Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций.

Также он заявил, что общий ответ Кремлю будет продолжать быть решительным и жестким для избежания очередных людских трагедий и привития уважения к нормам международного права.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных заявлений Соединенных Штатов Америки о намерении выслать российских дипломатов.