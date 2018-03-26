Германия и Франция вышлют по четыре российских дипломатов

Соответствующее решение принято в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Как сообщили в понедельник, 26 марта, несколько немецких СМИ, речь идет о четырех дипломатах с прошлым в разведке.

Вместе с тем Франция также принята решение выдворит четырех российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Солсбери. При этом французский дипломатический источник пояснил, что дипломаты должны покинуть страну в течение недели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле. Так, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".