07:45 26.03.2018 | Политика | Новости
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Эрдоган заявил о наступлении турецкой армии на иракский Синджар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска в понедельник, 26 марта, начинают наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака.

Эрдоган заявил о наступлении турецкой армии на иракский Синджар

Как сообщает Deutsche Welle, об этом глава турецкого государства заявил накануне. При этом он отметил, что его войска двигаются в направлении Синджара.

Сейчас операция там стартовала, - отметил Эрдоган. Вместе с тем подробностей операции он не стал рассказывать.

В свою очередь силы безопасности Ирака подчеркивают, что на их территории нет воинских формирований третьих стран.

Напомним, 24 марта Турция заявила, что сирийский район Африн полностью освобожден от террористов, и ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне турецкая армия ликвидировала более 3,7 тысяч бойцов курдских формирований.

Как сообщал УРА-Информ, вчера в Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки Gцkdoğan и Bozdoğan. Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности, были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности в Стамбуле. Тестовые запуски ракет были проведены с военного полигона в Синопе.


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