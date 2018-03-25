В Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона - ФОТО

В воскресенье, 25 марта, люди вышли протестовать против ареста бывшего лидера провинции Карлеса Пучдемона, который состоялся сегодня в Германии. Как сообщает агентство AFP, в Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонскими флагами.

При этом на завтра запланировано шествие участников к немецкому консульству.

В то же время в Жироне несколько десятков сторонников независимости Каталонии собрались под представительством испанского правительства и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет у сторонников независимости символизирует солидарность с арестованными политиками.

При этом на территории Каталонии назначены перекрытия трасс и мобилизация сепаратистских сил.

Напомним как сообщал УРА-Информ, сегодня немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.