В Германии задержали бывшего главу правительства Каталонии Пучдемона

Он был задержан при пересечении границы с Данией при помощи спецслужб Испании. Как сообщает издание El Pais, Пучдемон был задержан в собственной машине по европейскому ордеру, выданному Испанией.

При этом его адвокат Жауме Алонсо Куэвильяса поямнил, что на данный момент немецкие полицейские проводят необходимые проверки.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.

Как сообщал УРА-Информ, Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.