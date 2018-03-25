19:32 25.03.2018 | Политика | Новости
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В Германии задержали бывшего главу правительства Каталонии Пучдемона

В Германии в воскресенье, 25 марта, полиция задержала главного сторонника независимости Каталонии Карлеса Пучдемона.

В Германии задержали бывшего главу правительства Каталонии Пучдемона

Он был задержан при пересечении границы с Данией при помощи спецслужб Испании. Как сообщает издание El Pais, Пучдемон был задержан в собственной машине по европейскому ордеру, выданному Испанией.

При этом его адвокат Жауме Алонсо Куэвильяса поямнил, что на данный момент немецкие полицейские проводят необходимые проверки.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших.

Как сообщал УРА-Информ, Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.


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