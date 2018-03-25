Трамп готов выдворить из Вашингтона российских дипломатов

Вашингтон полностью поддерживает Лондон в его стремлениях избавиться от российского влияния в стране после жестокого убийства бывшего сотрудника ГРУ Сернея Скрипаля.

Свое решение американский лидер озвучит в понедельник, вероятно, что имена первых 10 человек появятся на официальном сайте Госдепа. Трамп согласился с мнением своих советников о том, что российское влияние в мире за последнее время выросло в разы и этим с каждым днем становится все сложнее совладать.

Сначала он хочет убедиться, что европейские партнеры начнут процесс выдворения российских дипломатов, а затем свою позицию готовы будут реализовать и США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон утверждает, что у него есть доказательства того, что талибы получают оружие от РФ.