01:00 25.03.2018 | Политика | Новости
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Польша решила сделать дружественный реверанс в сторону Венгрии

Президент Польши Анджей Дуда одобрил решение о создании польско-венгерского института дружбы. Об этом передает "Польское радио".

Польша решила сделать дружественный реверанс в сторону Венгрии

По словам Дуды, новый институт будет способствовать углублению социально-культурных взаимоотношений между двумя государствами. Институт будет назван именем Вацлава Фельчака, который во время Второй мировой войны был курьером польского правительства в изгнании. В 80-х годах он участвовал в создании венгерской демократической оппозиции, в том числе и партии Фидес 1988 года.

Учреждение будет функционировать на территории Варшавы, а для венгерских студентов будут созданы специальные кафедры и факультативы, где будут бесплатно преподавать польский, английские и другие языки. В Будапеште позитивно отреагировали на подобные действия Дуды заявив, что в 2018 году также будут поднимать вопрос об улучшении сотрудничества в сфере образования и культуры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной. 


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