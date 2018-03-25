10:54 25.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189500:roman

Наш выбор - Виталий Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины в 2019 году. Об этом передает Tagesspiegel.

Наш выбор - Виталий Кличко

По его словам, в течении всей его каденции ему удалось реализовать не все задуманные преобразования. Многие проекты были успешно осуществлены, а их результаты и сегодня заметны для всех киевлян и гостей столицы. 

Кличко хочет масштабировать свои идеи, а для этого необходимо намного больше ресурсов, нежели он сейчас имеет в распоряжении. Есть понимание продолжения эффективной хозяйственной работы, ее можно продолжить и на посту президента, отмечает экс-боксер.

Отдельно киевского мэра расспросили по поводу санкций в отношении России. Он утверждает, что пока восточные территории страны и Крым находятся под оккупацией, пока Москва продолжает вмешиваться во внешнюю политику других европейских стран и совершать кибератаки - санкции должны и будут сохраняться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверенно заявил, что у него нет планов выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины на следующих выборах.


Поделиться
Читайте также:

  • Ремонт украинских дорог требует много различной дорожной техники, поэтому поступило предложение выделить 500 млн гривен на поддержку предприятий дорожно-строительного машиностроения от Министерства экономического развития и торговли Украины.

  • Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сделал громкое заявлиние о своем примере в спорте и, как оказалось в жизни. Такое заявление он сделал по случаю боя в Кардиффе, где ему предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBO в дивизионе Джозефом Паркером.

  • Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелози призвали президента США Дональда Трампа, чтобы тот добился экстрадиции для 13 россиян. В частности, которые обвиняются во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
 
Ребрендинг эмблемы Национального банка приятно удивил украинцев Боевики ИГИЛ провели массовую казнь иракских полицейских Украинский военные под обстрелами: боевики не прекращают пограничных провокаций Прогноз погоды в Украине
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив