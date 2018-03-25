Наш выбор - Виталий Кличко

По его словам, в течении всей его каденции ему удалось реализовать не все задуманные преобразования. Многие проекты были успешно осуществлены, а их результаты и сегодня заметны для всех киевлян и гостей столицы.

Кличко хочет масштабировать свои идеи, а для этого необходимо намного больше ресурсов, нежели он сейчас имеет в распоряжении. Есть понимание продолжения эффективной хозяйственной работы, ее можно продолжить и на посту президента, отмечает экс-боксер.

Отдельно киевского мэра расспросили по поводу санкций в отношении России. Он утверждает, что пока восточные территории страны и Крым находятся под оккупацией, пока Москва продолжает вмешиваться во внешнюю политику других европейских стран и совершать кибератаки - санкции должны и будут сохраняться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверенно заявил, что у него нет планов выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины на следующих выборах.