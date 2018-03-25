03:00 25.03.2018 | Политика | Новости
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Кресло спикера итальянского Сената впервые заняла женщина

Депутаты итальянского Сената единогласно избрали спикером члена "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати. Об этом передает Reuters.

Кресло спикера итальянского Сената впервые заняла женщина

Сообщается, что фигура Казеллати стала компромиссной между двумя политическими силами "Вперед, Италия" и "Лига Севера". Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента. 

Избрания спикера дает возможность начать новый процесс консультаций по поводу назначения на пост премьер-министра главы одной из политических партий, которые после последних выборов вошли в состав итальянского парламента. Вероятным кандидатом на пост премьера считают Антонио Таяни и молодого лидера "Лиги Севера" Сальвини.

Напомним, что в проигрыше осталась ранее правящая коалиция во главе с Маттео Ренци и Демократической партии, которую он представлял – они набрали всего 22 процента голосов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Италии прошли парламентские выборы, где правящая коалиция потерпела сокрушительное поражение.


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