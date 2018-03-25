Кресло спикера итальянского Сената впервые заняла женщина

Сообщается, что фигура Казеллати стала компромиссной между двумя политическими силами "Вперед, Италия" и "Лига Севера". Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.

Избрания спикера дает возможность начать новый процесс консультаций по поводу назначения на пост премьер-министра главы одной из политических партий, которые после последних выборов вошли в состав итальянского парламента. Вероятным кандидатом на пост премьера считают Антонио Таяни и молодого лидера "Лиги Севера" Сальвини.

Напомним, что в проигрыше осталась ранее правящая коалиция во главе с Маттео Ренци и Демократической партии, которую он представлял – они набрали всего 22 процента голосов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Италии прошли парламентские выборы, где правящая коалиция потерпела сокрушительное поражение.