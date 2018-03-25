Карлеса Пучдемона взяли под арест

По его словам, политик был задержан во время своего возвращения в Бельгию, где он сразу же попал в полицейский комиссариат. Адвокат уже подал прошение о внесении суммы заставы для освобождения Пучдемона.

Напомним, что одиозного Пучдемона обвиняют в организации переворота в Каталонии и попытки свержения официальных властей. по результатам референдума, который прошел в Каталонии в октябре.

Перед арестом экс-главы региона, испанские власти судили его пособников: главу правительства Каталонии Жорди Туруль, бывшего министра по территории Хосеп Руль, экс-министра иностранных дел Рауль Ромева, экс-министра социальной политики Долорс Басса и бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон был выдвинут кандидатом на пост главы региона.