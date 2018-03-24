В Перу появился новый президент

Новоизбранный лидер страны пообещал расправиться с коррупционерами и начать процесс формирования совершенно нового для страны правительства.

Вторым важным шагом на протяжении своей каденции он определил в сфере экономики, продукция и товары из Перу должны стать более конкурентоспособной на мировом рынке.

Напомним, что бывший президент Перу Педро Кучински отправился в отставку из-за того, что его подозревают в коррупции. Ряд государственных СМИ отметил, что связанные с ним фирмы получили 4,8 млн долларов от бразильской строительной компании якобы за консультационные услуги.

Также проправительственная политическая сила "Народная сила" пыталась подкупить депутатов для отмены процесса импичмента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке в Лиме.