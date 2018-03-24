Трамп подписал закон, который направлен на противодействие российской пропаганде

“Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,7 миллионов долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету”, — указано в сообщении.

По закону Украина получит в том числе и 200 млн долларов военной помощи.

“Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 млн. долл., что на 10 млн. долл. превышает соответствующие расходы в прошлом году”, — добавили в посольстве.

Также в положениях документа указано выделение 250 млн долларов на противодействие российской пропаганде.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Трамп не прислушался к предупреждениям своих советников по национальной безопасности и поздравил Владимира Путина с переизбранием.