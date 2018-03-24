05:00 24.03.2018 | Политика | Новости
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Трамп подписал закон, который направлен на противодействие российской пропаганде

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 миллионов долларов. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Трамп подписал закон, который направлен на противодействие российской пропаганде

“Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,7 миллионов долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету”, — указано в сообщении.

По закону Украина получит в том числе и 200 млн долларов военной помощи.

“Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 млн. долл., что на 10 млн. долл. превышает соответствующие расходы в прошлом году”, — добавили в посольстве.

Также в положениях документа указано выделение 250 млн долларов на противодействие российской пропаганде.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Трамп не прислушался к предупреждениям своих советников по национальной безопасности и поздравил Владимира Путина с переизбранием.


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