Стала известна официальная заработная плата Павла Климкина

В активе главного украинского дипломата также имеются доходы по банковским депозитам на сумму в 14,6 тыс гривен. Отдельными пунктами министр выделил доходы в 47 тысяч евро и 33 тысячи долларов наличности и 448 186 гривен на счете в "Ощадбанке".

Климкин, как оказалось, владеет двумя земельными участками в "украинской Рублевке" селе Козын, там где проживает украинский президент. Жена министра задекларировала 45 тысяч евро и 55 тысяч долларов наличности, а также легковой автомобиль Volvo S40.

Сам глава украинского МИДа ездит на Skoda. Квартир же министр не имеет, а точнее официальным владельцем имущества числится супруга - это жилье площадью 68,2 кв.м и 1/3 квартиры в столице общей площадью 90,4 кв.м.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно МВФ выступает против введение практики "нулевой декларации" в Украине.