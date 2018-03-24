16:27 24.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стала известна официальная заработная плата Павла Климкина

Министр иностранных дел Павел Климкин задекларировал 732 805 гривен заработной платы за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций Украины.

Стала известна официальная заработная плата Павла Климкина

В активе главного украинского дипломата также имеются доходы по банковским депозитам на сумму в 14,6 тыс гривен. Отдельными пунктами министр выделил доходы в 47 тысяч евро и 33 тысячи долларов наличности и 448 186 гривен на счете в "Ощадбанке".

Климкин, как оказалось, владеет двумя земельными участками в "украинской Рублевке" селе Козын, там где проживает украинский президент. Жена министра задекларировала 45 тысяч евро и 55 тысяч долларов наличности, а также легковой автомобиль Volvo S40. 

Сам глава украинского МИДа ездит на Skoda. Квартир же министр не имеет, а точнее официальным владельцем имущества числится супруга - это жилье площадью 68,2 кв.м и 1/3 квартиры в столице общей площадью 90,4 кв.м.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно МВФ выступает против введение практики "нулевой декларации" в Украине.


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