14:56 24.03.2018 | Политика | Новости
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Российские консульства планируют закрыть еще 20 европейских государств, - The Times

Руководства 20 европейских стран планируют выдворить из страны российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом передает The Times.

Российские консульства планируют закрыть еще 20 европейских государств, - The Times

Журналисты, ссылаясь на собственные источники информации, сообщили, что весной ожидается большой международный раунд закрытия российских консульств в Европе. 

Ранее премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь Францию, Германию, Литву и Ирландию выдворить российских дипломатов и послов с территории своих государств. Во время встречи лидеры трех стран договорились о важности передачи решительного европейского послания в ответ на действия России, при это подчеркнули важность оставаться в тесном контакте в ближайшие дни.

Напомним, что Лондон обвиняет Россию в организации жестокого убийства бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании при помощи химического газа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главы стран-участниц Европейского Союза приняли решение отозвать посла из России.


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