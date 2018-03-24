Российские консульства планируют закрыть еще 20 европейских государств, - The Times

Журналисты, ссылаясь на собственные источники информации, сообщили, что весной ожидается большой международный раунд закрытия российских консульств в Европе.

Ранее премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь Францию, Германию, Литву и Ирландию выдворить российских дипломатов и послов с территории своих государств. Во время встречи лидеры трех стран договорились о важности передачи решительного европейского послания в ответ на действия России, при это подчеркнули важность оставаться в тесном контакте в ближайшие дни.

Напомним, что Лондон обвиняет Россию в организации жестокого убийства бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании при помощи химического газа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главы стран-участниц Европейского Союза приняли решение отозвать посла из России.