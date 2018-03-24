14:39 24.03.2018 | Политика | Новости
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Москва активно способствует расширению терроризма в Афганистане, - Николсон

Главнокомандующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон утверждает, что у него есть доказательства того, что талибы получают оружие от РФ. 

Москва активно способствует расширению терроризма в Афганистане, - Николсон

Об этом он поделился с журналистами BBC.

Генерал лично стал свидетелем одного инцидента, когда партия патронов и автоматов переправлялась через границу Таджикистана в Афганистан. Также американские военные получили сведения с уст пленных талибов о постоянных поставках, связях и финансовой помощи со стороны России.

Кроме того, сотрудничество Москвы и лидеров "Талибана", вероятно, началось относительно недавно. Тому подтверждением может быть факт проведения совместных военных учений России и Таджикистана на границе с Афганистаном. Часть оружия после учений могла попасть в руки талибой, которые ведут вооруженную борьбу против правительственных войск.

"Это были антитеррористические учения, но мы знаем, как работают россияне: они транспортируют большое количество оборудования, и часть его оставляют там, на месте", - подытожил Николсон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане боевики " Талибана" совершили налет на КПП в провинции Фарах.


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