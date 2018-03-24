Дональд Туск недоволен действиями Анкары в Африне

По словам главы Европейского Совета Дональда Туска, на предстоящем форуме безопасности, который состоится в Болгарии, будет подниматься вопрос дальнейшей стратегии взаимоотношений с Турцией. Страна в последнее время демонстрирует большие геополитические амбиции в регионе.

В частности, вопрос безопасности в Восточном Средиземноморье и Эгейском море будет затронут в контексте завершения Турцией военной операции в Африне. Ранее Турецкие СМИ опубликовали фотографии полностью опустевшей части города, центр Африна лежит в руинах.

Жители Африна в массовом порядке покидают город, множество людей двигается в сторону Ливана, часть просит временного убежища в самой Турции. Президент государства Раджеп Эрдоган заявил об успешном завершении операции "Оливковая ветвь".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно канцлер Германии Ангела Меркель выразила убеждение в неприемлемости ситуации в Восточной Гуте и Африне.