15:29 23.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вопрос с еврономерами будет решен за месяц, - Гройсман

Кабинет министров планирует в течении месяца решить вопрос автомобилями с иностранной регистрацией, если парламент делегирует ему такое право.

Вопрос с еврономерами будет решен за месяц, - Гройсман

Об этом сегодня, 23 марта, во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как утверждает глава правительства, комитет очень тщательно занимается этим вопросом, и украинское правительство готово заниматься этим, чтобы его можно было урегулировать законодательством Украины.

Он отметил, что если Верховная Рада даст право урегулировать этот вопрос Кабмину, решение будет принято на протяжении месяца.

"Но если вопрос в том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором ведутся дискуссии с ассоциацией", – добавил премьер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по состоянию на 31 января 2018 на территории Украины находится около 425,4 тысяч машин с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей.


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