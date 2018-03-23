13:45 23.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совет Судей Украины утвердил семь комитетов и избрал их руководителей - ФОТО

В пятницу, 23 марта, Совет Судей Украины определился с организационной структурой, после чего были избраны семь руководителей комитетов.

Совет Судей Украины утвердил семь комитетов и избрал их руководителей - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

Отметим, Совет Судей Украины также планирует рассмотреть вопрос об организации работы аппарата ССУ и об утверждении Плана работы на 2018 год.

К слову, ССУ утвердил такие комитеты и их руководителей:

Владимир Кравчук избран председателем комитета по вопросам организационно-кадровой работы;

Виктор Остапук - председателем комитета по вопросам материально-бытового и финансового обеспечения; 

Олег Ткачук - председателем комитета по вопросам сотрудничества с государственными, общественными организациями, средствами массовой информации;

Егор Краснов - председателем комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вступил в силу закон № 2147-VIII "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты"


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