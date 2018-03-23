Шевченковский суд начал избирать меру пресечения Савченко - ВИДЕО

Дело Савченко будет рассматривать судья Евгений Сидоров, сторону обвинения представляет прокурор Александр Банник. Саму Савченко вначале поместили в боксе для задержанных, однако затем суд удовлетворил ее просьбу и разрешил ей находится рядом с адвокатами.

В зале судебного заседания присутствуют сестра Вера Савченко и ее мать.

Вместе с тем под стены суда пришла группа поддержки Савченко с плакатами "Надежда есть" и "Я за смену политической системы". Кроме того, здание суда под охрану взяли бойцы Национальной гвардии.

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката - она была задержана и провела ночь в СИЗО СБУ.

Как сообщал УРА-Информ, Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию".