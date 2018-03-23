Российский ЦИК официально объявил Путина президентом

По данным ЦИК победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Как сообщают РИА Новости, Путин в выборах набрал 76,69% голосов избирателей. Таким образом, за Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов, а это 8 659 206 россиян.

На третьем месте - Владимир Жириновский, набравший 5,65% голосов или 4 154 985 избирателей. Телеведущая Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов, за которую проголосовали 1 238 031 избиратель.

Таким образом, российский ЦИК признал выборы "действительными и состоявшимися".

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дату инаугурации в Кремле назовут позже, а сегодня Путин выступит с обращением к россиянам.

Напомним, на пост главы государства РФ претендовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Как сообщал УРА-Информ, 18 марта, в России проходило голосование за нового президента. Избирательные участки были открыты даже в оккупированном Россией Крыму.

22 марта Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма. Положительно за принятие проекта постановления проголосовали 255 депутатов.