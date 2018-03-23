Президент назначил нового губернатора Волынской области

Президент во время мероприятия в Луцке озвучил просьбу поддержать Александра Ильича, ведь новоизбранный губернатор имеет опыт как высоко профессиональный управленец. Порошенко добавил, что у Александра Савченко есть его доверие.

Как пишет глава государства на странице в соиальной сети, на разных стадиях реализации пребывает ряд амбициозных проектов.

В частности, планируется создание курорта государственного значения "Шацк", завершение реконструкции дороги "Устилуг-Луцк-Ровно", обустройство международного пункта пропуска "Адамчуки-Збережне", внедрение в пределах области современных технологий в области обращения с отходами и строительство завода по переработке твердых бытовых отходов и тому подобное.

Порошенко высказал увернность, что с этими задачами новый председатель Волынской ОГА Александр Ильич Савченко справится. Также он пожелал ему на этом поприще плодотворных результатов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в селе Стохибовка Волынской области школьники учатся в три смены. Что послужило причиной такого обучения и как справляются с такой нагрузкой дети.