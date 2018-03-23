Правительство сегодня внесет изменения в закон о высшем образовании

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что во время часа вопросов к правительству, нардепы планируют рассмотреть законопроект о внесении изменения в статью 44 закона о высшем образовании.

После принятия этого законопроекта, дети, которые лишены родительской опеки будут участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема наравне с детьми-сиротами.

Также парламентарии намерены рассмотреть план увеличение размера именных стипендий Верховной рады Украины для студентов высших учебных заведений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная рада Украины приняла законопроект №8151, который отменяет норму нового Уголовного процессуального кодекса, которая блокировала работу следователей.