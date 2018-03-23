Правительство Грузии приняло новую Конституцию

За поправки проголосовали 115 из 150 депутатов парламента Грузии.

Согласно принятым поправкам в Конституцию, существенно возрастает роль парламента в управлении государством, при этом ослабляется институт президента, а с 2024 года президента будут избирать не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.

Парламентская оппозиция не поддержала при голосовании новую редакцию Конституции. По утверждению ее представителей, новая Конституция отражает лишь интересы правящей партии Грузинская мечта.

По мнению оппозиции, отказ гражданам прямым голосованием выбирать президента нарушает ох общественные права.

До голосования выступающие против перемен сообщили, что также им не нравится пункт Конституции по поводу того, что выборы в Грузии по пропорциональной системе будут проходить только с 2024 года, а следующие парламентские выборы в 2020 году будут проводиться по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.

По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, новая редакция Конституции исключает проявление авторитаризма и автократии в Грузии.

Новая Конституция Грузии вступит в силу сразу же после избрания президента в конце 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Грузия является самой настойчивой претенденткой на вступление в НАТО.