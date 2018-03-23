Нацгвардия усилила охрану в зале суда по делу Савченко - ВИДЕО

Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, в холле установлены рамки также металлоискателей, а на первом этаже за порядком следят около 20 правоохранителей.

Так, по состоянию на 11:00 23 марта в зале заседания ситуация пока спокойная. Известно, что в суд прибыли мама, сестра, а также пресс-секретарь и адвокаты Савченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил народному депутату Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката. Как известно, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.