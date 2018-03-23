16:58 23.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189420:nastya

Минимальная зарплата должна достигать 4 тыс. гривен, – Порошенко

В текущем 2018 году минимальная заработная плата украинцев должна достичь четырех тыс. гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время своего визита в Луцк.

Минимальная зарплата должна достигать 4 тыс. гривен, – Порошенко

По словам главы государства, минималка для граждан нашей страны должна быть не 3700 гривен, а 4 тыс. гривен. В свою очередь, что касается средней зарплаты, то ее планируется сделать до 10 тыс. грн.

Также лидер страны заявил, что в планах правительства планируют сделать стоимость рабочей силы конкурентоспособной с европейскими странами. В настоящее время Кабинет Министров Украины все для этого сделал со своей стороны.

"Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что по состоянию на сегодня в Украине есть множество вакансий с заработной платой более 15 тыс. гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Женщина выпала из одесской маршрутки прямо на ходу В аэропорту "Борисполь" откроют отдельный терминал для лоукостеров Порошенко рассказал о экономических потерях от агрессии РФ в Украине – ФОТО Глава МИД Франции посетит Украину для продвижения Минского процесса
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив