Минимальная зарплата должна достигать 4 тыс. гривен, – Порошенко

По словам главы государства, минималка для граждан нашей страны должна быть не 3700 гривен, а 4 тыс. гривен. В свою очередь, что касается средней зарплаты, то ее планируется сделать до 10 тыс. грн.

Также лидер страны заявил, что в планах правительства планируют сделать стоимость рабочей силы конкурентоспособной с европейскими странами. В настоящее время Кабинет Министров Украины все для этого сделал со своей стороны.

"Есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что по состоянию на сегодня в Украине есть множество вакансий с заработной платой более 15 тыс. гривен.