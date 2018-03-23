Мэй договорилась с Макроном и Меркель, что они ответят России за отравление Скрипаля

По итогам трехсторонних переговоров стороны подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

При этом все трое не видят другого более убедительного объяснения случившегося. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании, во время встречи лидеры трех стран договорились о важности передачи решительного европейского послания в ответ на действия России, при это подчеркнули важность оставаться в тесном контакте в ближайшие дни.

Премьер королевства представила Макрону и Меркель детали расследования "безрассудного использования" боевого нервно-паралитического вещества, производимого в России. Мэй также сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными из лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно паралитических веществ "Новичок".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на принятии дополнительных мерах по усилению обороноспособности Европы. По его словам, европейской руководство не должно попросту сидеть сложа руки, поскольку ежедневно поведение Москвы становится все более непредсказуемым, а ее политика агрессивной.