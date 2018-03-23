09:39 23.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Киев готов разрешить эксгумацию поляков, - МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что они могут отменить запрет на эксгумацию останков польских жертв только при условии диалога с этой страной.

Киев готов разрешить эксгумацию поляков, - МИД Украины

Отмечается, что в данный момент ожидается визит польского вице-премьер-министра Петра Глинского. В частности, чтобы решать в двустороннем формате этот вопрос, но с учетом интересов обеих сторон.

В то же время в МИД Украины ожидают более взвешенных шагов с польской стороны. Ведь, как известно, основной причиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было разрушение украинских памятников на территории Польши.

По словам Боднара, правительство Украины с Польшей на самом деле сотрудничает в позитивном направлении. А вот вопрос эксгумации является уже второнным вопросом, которое занимает двадцатое место в повестке дня двусторонних отношений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель канцелярии президента Польши Павел Муха признался, что действительно Анджей Дуда надеется на положительное решение от украинской стороны в вопросе эксгумаций останков поляков. В частности, которые погибли в ходе войн и конфликтов на территории Украины.


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