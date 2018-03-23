Государственная коррупция - это смертельный бич для Украины, - Салливан

По словам врио государственного секретаря США Джона Салливана, украинское правительство прикладывает все возможные усилия для борьбы с коррупционными схемами в стране, есть успехи, но они очень малы.

Президент Порошенко делает все возможное, чтобы искоренить это явление, однако "теневой контур" внутри системы постоянно препятствует его усилиям.

В современных условиях безопасности в Украине борьба с коррупцией является сложной проблемой, которая порой отходит на второй план, ведь восточные части государства оккупированы пророссийскими боевиками. Все это создает дополнительные вызовы, на которые правительство не может не реагировать.

На этом фоне темп борьбы с коррупцией замедляется, однако процесс реформ продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине.