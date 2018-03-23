Глава МИД Франции посетит Украину для продвижения Минского процесса

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в рамках визита в Киев.

По мнению главы МИД Франции, сейчас самый подходящий момент, чтобы снова обсудить комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Также французский министр считает, что это хорошая возможность для нас выступить с новыми или повторными обязательствам в рамках Минского процесса.

"Около года осталось до выборов в Украине. В то же время мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии", - отметил Ле Дриан.

В свою очередь министр Павел Климкин сообщил, что все трое министров договорились в ближайшие время осуществить совместную поездку на Донбасс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Франции может усилить санкции против Российской Федерации за проведение президентских выборов на территории аннексированного Крыма.