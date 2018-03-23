Франция усилит санкции против РФ за выборы в Крыму

Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам французского министра, правительство подумывает о продлении и усилении секторальных санкций, которые, как известно, были продлены на шесть месяцев этого года.

Также индивидуальные санкции, которые имеют постоянный характер могут быть усилены.

Он также добавил, что ряд депутатов Государственной думы РФ, которые были избраны на последних парламентских выборах, уже были внесены в санкционные списки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в настоящее время Великобритания активно рассматривает меры увеличения давления на Россию. В случае необходимости Британия будет готова применить их в любой момент.