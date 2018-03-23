Евросоюз отзывает своего посла из России

Соответствующее решение были принято на саммите в Брюсселе, который состоялся 22 марта. Как сообщил по итогам саммита премьер-министр Швеции Стефан Левен, главы государств и правительств Евросоюза встретились, чтобы обсудить экономические вопросы. Лидеры разговаривали о социальных вопросах и торговле.

Эту же информацию подтвердил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. С его слов, представитель Евросоюза в Москве отзывается для консультаций в Брюссель.

Лидеры Евросоюза согласились отозвать посла ЕС в Москве в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой из-за отравления Сергея Скрипаля, пояснил он, добавив, что посольство ЕС в России в настоящее время возглавляет немецкий дипломат Маркус Эдерер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе первые результаты расследования инцидента в Солсбери, согласно которым Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, входящим в группу Новичок.

Как сообщал УРА-Информ, после обвинений в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля Великобритания требует выслать из страны 23 российских дипломатов.