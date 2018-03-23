15:50 23.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Бывший представитель ЕС в Боснии описал, как миротворцы помогут Украине

Миротворческая миссия ООН на Донбассе сумеет помочь вывести конфликт на абсолютно иной, международный, уровень. Об этом сообщает бывший специальный представитель ЕС в Боснии Вольфганг Петрич на пресс-конференции.

Бывший представитель ЕС в Боснии описал, как миротворцы помогут Украине

Как утверждает Петрич, так называемая миротворческая Миссия ООН - это только шаг в направлении реинтеграции.

Он добавил, что этот шаг сумеет обеспечить выведение конфликта на международный уровень и таким путем поднимется влияние тех сил, которые выступают за реинтеграцию.

По словам Петрича, для уравновешивания и регулировки ситуации на Донбассе Украине нужна политическая воля и союзники на международной арене.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Международный аэропорт им. Даниила Галицкого во Львове прилетел самолет с 75 украинскими военнослужащими из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Конго.


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