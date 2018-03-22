В Украине привели в повышенную боевую готовность воздушные силы

Такие меры были применены в связи с обнаружением угрозы со стороны страны агрессора и чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации. Об этом сообщил штаб Вооруженных сил.

Согласно сообщению 22 марта уже второй раз за месяц зафиксировано провокационные действия со стороны ВКС России вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

Сегодня истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и Автономной респуьликов Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгария и Республики Турция, - сообщили в штабе.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.

Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в Воздушных силах и с целью отработки условного блокады пролива Босфор, - пояснили в ВС, заверив, что воздушные силы Вооруженных сил Украины несут круглосуточное дежурство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 1 марта, российские самолеты нанесли удар по лагерю беженцев, расположенному в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии. В результате авиаудара погибли десять мирных жителей. Ранения получили 15 человек.